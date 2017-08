Albanie : les promesses trahies de la gauche

L’intégration européenne de l’Albanie en quelques dates : L’Albanie a été reconnue comme candidat potentiel à l’adhésion à l’UE en 2003 et a officiellement déposé sa demande de candidature en avril 2009. Elle a reçu le statut de pays candidat en 2014 L’Accord de stabilisation et d’association est entré en vigueur le 1er avril 2009. Depuis 2008, les citoyens albanais bénéficient de la levée du régime des visas Schengen. Résultats des élections du 25 juin 2017 : Parti socialiste (PS) : 48,34% des suffrages et 74 députés Parti démocratique (PDSh) : 28, 85% des suffrages et 43 députés Mouvement socialiste pour l’intégration LSI) : 14, 28%% des suffrages (...)