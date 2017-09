Concert de La Caravane Passe au Cabaret Sauvage

Après 5 albums, et plus de 16 ans de tournées internationales, La Caravane Passe continue son périple aux frontières des musiques nomades d’Europe de l’Est, d’Espagne et des musiques actuelles rock, hip-hop et électronique. Fort de ses collaborations avec Sanseverino, Rachid Taha ou R.Wan de Java, la caravane continue son voyage.

Autour de son répertoire est né Le Vrai-Faux Mariage, comme un « mégaconcert » réunissant, en plus de La Caravane, des danseurs, clowns, acrobates et magiciens… Le spectacle, écrit en collaboration avec les artistes Môh Aroussi et Yann-Yvon Pennec, était devenu un rendez-vous mensuel incontournable du Cabaret Sauvage de 2004 à 2010.

Quoi de mieux qu’un mariage pour partager les us et coutumes d’un pays ou d’une région ? C’est à celui de Sacha (un flambeur de retour des Amériques) et de Mona (une vierge aux cousins surprotecteurs), dans l’ambiance survoltée du vrai faux village balkanique de Plechti, que la Caravane Passe vous convie. Si vous vous risquez à répondre à leur invitation, soyez avertis : on y croise une barmaid séduisante qui pourrait envoûter votre mari, une trapéziste qui vous accrochera la tête dans les étoiles, un sorcier qui pourrait bien faire disparaître votre caleçon ou votre soutien-gorge, et une troupe de musiciens orchestrant avec brio cet opéra tsigano-rock.

AFTERSHOW

◄ BALKAN BEATS PARIS ►

Comme se veut la tradition, à partir de 23H, DJ TAGADAet son acolyte ROBERT SOKO prendront le dancefloor pour vous faire danser jusqu’au petit matin aux sons des BALKAN BEATS !



AU CABARET SAUVAGE

59, bd Mac Donald / Parc de La Villette / Paris 19è