Belgrade a crié au loup après les déclarations d’Edi Rama évoquant la possibilité d’une union entre l’Albanie et le Kosovo en cas de blocage de l’intégration européenne. Le plus grave est pourtant que le seul message que Bruxelles soit capable d’entendre soit celui d’une menace de nouvelles guerres. L’analyse de Dejan Anastasijević, à Belgrade, et les réactions d’Halil Matoshi et de Dukagjin Gorani au Kosovo.