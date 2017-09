Mise en scène roumaine : Ogres

Une pièce de Yann Verburgh

mise en scène Eugen Jebeleanu

scénographie Velica Panduru

Ogres propose un voyage au cœur de l’homophobie, aujourd’hui, dans le monde. Nous suivons comme un fil rouge, entre les différents cas traités, l’histoire de Benjamin, torturé et laissé pour mort dans un bois de Normandie. De la France à la Russie, de l’Ouganda à l’Iran, ce texte dresse un état des lieux d’une discrimination qui exclut socialement, qui tue directement ou indirectement, qui existe sous toutes sortes de formes, provoquant douleurs et souffrances. Au total 28 scènes, 14 destinations et 30 personnages, où se confrontent les points de vue des victimes, des agresseurs, des familles, des témoins.

avec Gautier Boxebeld, Clémence Laboureau, Radouan Leflahi, Ugo Léonard, Claire Puygrenier



Réservations :

Par téléphone 01 42 55 55 50 - le lundi de 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30 ; du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h

Par courriel : resa@theatreouvert.com

Sur place : 1 heure avant le début de la présentation

du 22 septembre au 7 octobre

Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies Contemporaines

4 bis Cité Véron, 75018 Paris