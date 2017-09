Kosovo : des députés inefficaces et trop bien payés ?

Par Amra Zejneli et Luljeta Krasniqi Le Kosovo est toujours dans une situation économique très compliquée et pourtant les députés du petit pays sont très bien payés. C’est du moins ce que considèrent des représentants de la société civile kosovare. Les 120 membres du Parlement reçoivent, outre leur salaire de 1500 euros, des primes pour leur participation aux cessions parlementaires ainsi que pour les travaux qu’ils effectuent dans toute une série d’organes officiels. Au final, leur salaire dépasse largement les 2000 euros. Le règlement du Parlement prévoit aussi la prise en charge de leurs frais de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur (...)