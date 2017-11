Turquie : les victimes des purges essaient de résister à la « mort civile »

Selin Kaya En plus de la marginalisation sociale qu’impliquent les licenciements, l’impossibilité de retrouver un contrat dans le public comme dans le privé, la privation de couverture sociale et l’annulation de passeport constituent les conséquences très concrètes des renvois et provoquent un grand désarroi parmi les licencié.e.s. Touˑteˑs n’ont pas la force de supporter ces difficultés, et la désaffiliation sociale qu’elles entraînent font des dégâts psychologiques certains. Les cas de dépressions se multiplient et aboutissent parfois à des suicides : quelques dizaines de cas ont été enregistrés en seize mois, comme pour l’universitaire (...)