Théâtre : Lukrecia Borxhia d’Eric Vigner

Spectacle en albanais surtitre en français.

En 2007, Éric Vigner est le premier metteur en scène français invité au Théâtre National d’Albanie à Tirana. Frappé par l’histoire politique du dernier pays du bloc communiste à s’ouvrir au monde après 50 ans de dictature autocrate, le metteur en scène propose le texte prérévolutionnaire de Beaumarchais Le Barbier de Séville. Avec Lukrecia Borxhia, adaptée de Victor Hugo, l’artiste poursuit son exploration de la culture albanaise en lien direct avec l’histoire politique de ce pays. La pièce de Hugo librement inspirée de la figure de Lucrèce Borgia dresse le portrait d’une jeunesse sacrifiée par le pouvoir corrompu d’une famille incestueuse. La proposition crépusculaire du metteur en scène entre rêve et réalité semble dictée par l’ADN d’un mal qui maintient dans une spirale tragique inéluctable les protagonistes de l’histoire. Le public albanais a réservé un triomphe à cette création en mai au Théâtre National, ébloui par l’interprétation exceptionnelle de la jeune troupe réunie autour de la grande actrice Luiza Xhuvani pour qui Éric Vigner a choisi de mettre en scène Lukrecia Borxhia.

« Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos pères et nos mères ont été mêlés à ces tragédies, et presque toutes nos familles saignent encore. » – Victor Hugo, Lucrèce Borgia



Texte : VICTOR HUGO

Adaptation, mise en scène et décor : ÉRIC VIGNER

Création lumière : KELIG LE BARS

Musique originale : RAEL

Création son : JOHN KACED

Traduction : BLERTA HYSKA

Costumes : ANILA ZAJMI

Danseuse : JULIA MERXHUSHI

Assistante à la mise en scène : ELIA ZAHARIA ARDITA ZEL

Avec la troupe du Théâtre National d’Albanie

LUIZA XHUVANI

XHINO MUSOLLARI

ARTAN IMAMI

VASJAN LAMI

INDRIT ÇOBANI

LULZIM ZEQJA

GENTI DEÇKA

GENT HAZIZI

MARSEL RUPI

Théâtre National de Bretagne

1 rue Saint-Hélier, CS 54007 35040 Rennes Cedex

Salle Guy Ropartz

Durée 2h10

VEN 10/11 à 21h00

SAM 11/11 à 17h00

DIM 12/11 à 17h00

Renseignements/réservations

