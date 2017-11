Théâtre : Je ne suis pas une arme de guerre

Performance théâtrale inspirée de la chronique tenue par Sevdije Ahmeti, militante albanaise des droits de l’homme, durant la guerre au Kosovo.

Dans un espace vide, un guitariste et une femme sacrificielle nous plonge dans l’horreur du nettoyage ethnique. Une pièce de théâtre qui appel à témoigner pour l’humanité contre les folies nationalistes et les crimes qui en résultent dont le viol utilisé comme arme de guerre atteint le sommet de l’indignité dans la hiérarchie des barbaries modernes.

Deux grands interprètes, Anila Dervishi (Théâtre National de Tirana) et Afrim Jahja (guitariste rock - The Witness) déploient leur talent dans un spectacle qui marie densité émotive et puissance magique.

Au Petit-Gymnase – Théâtre du Gymnase Marie-Bell

38, Boulevard Bonne-Nouvelle, 75010 Paris

Le 28 novembre 2017 à 21H30

Et tous les lundi du 8 janvier au 26 février 2018

Une création de Fritland-Théâtre avec le soutien de Konitza Asbl

Réservation et infos : http://www.billetreduc.com/199254/evt.htm