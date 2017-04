En hommage à la grande Voix des Rroms Esma Redžepova, disparue le 11 décembre 2016 à Skopje, son orchestre le « Folk Masters » jouera le 28 avril 2017 à la Peña Festayre, accompagné d’invités comme Marcela Cisarova et sa troupe de danse.

La première partie sera assurée par Norig et le « No Gypsy orchestra », qui nous feront partager un concentré de musiques

rroms, balkaniques et gitanes…

parvis de la Cité des Sciences - 32 avenue Corentin Cariou Paris 19e.