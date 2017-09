Soirée Trans Coolture Roumaine

Rencontre musicale électronique entre la Roumanie et la France.

Un programme explosif avec les DJ superstars roumains Bogdan Vix et Suncatcher suivis des DJ français Tom Neptunes et Sylvermay. Découvrez un programme musical original et audacieux et dansez toute une nuit au rythme lancinant et plein d’énergie de la musique électronique.

Programme :

de 00:00 à 02:00 - Suncatcher

de 02:00 à 04:00 - Bogdan Vix

de 04:00 à 05:30 - Tom Neptunes et Sylvermay



Petit Bain

7 Port de la Gare 75013 Paris

10 euros en prévente sur le site du Petit Bain et 15 euros sur place.

Nuit du 29 au 30 septembre de 23h30 à 5h30