Soirée Cinéma-Débats-Rencontres : Tu veux ou tu veux pas ?

Dans le cadre d’une année consacrée à la lutte contre les violences les femmes cdH et les Etudiants Démocrates humanistes invitent les associations des femmes, les Etudiants et la société civile à une Soirée cinéma, débats et rencontres :

Programme :

18 h 45 : Verre de bienvenue

19 h 15 : Accueil par Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et ancien ministre wallon de l’Egalité des chances.

19 h 25 : Introduction par Benoît Lutgen, président du cdH

19 h 35 Projections :

« Violences conjugales. Quand les murs parlent, il faut oser entendre » (Vie Féminine)

« Hurlements en silence » (documentaire RTK)

20 h 15 La parole aux expertes :

« La violence sexuelle, une expérience traumatisante, ici et ailleurs, du viol conjugal… au viol de guerre, en passant par les viols sur les campus ».

Avec Delphine Cho, substitute du Procureur du Roi Brabant wallon, et Nerimane Kamberi, journaliste-écrivaine, professeur à l’Université de Pristina, correspondante du Courrier des Balkans pour le Kosovo.

20 h 45 Panel :

Quelles sont les urgences en matière de prévention et de prise en charge des victimes de violences sexuelles ?

Avec Isabelle Stommen, députée wallonne, le Collectif des femmes LLN, Vie Féminine, Solidarité Femmes et Refuge des femmes battues de La Louvière, la Maison Plurielle, les edH, etc.

21 h 30 Débat avec la salle

21 h 50 Conclusions par Dorothée Klein, présidente des femmes cdH

22 h 00 : Drink convivial

Lieu : Auditoire de la CSC

510 chaussée de Louvain, 5004 Bouge

Accessible par le Bus 27 au sortir de la gare de Namur (7e arrêt). Aller et Retour possibles en Noctambus (gratuit)

Participation gratuite mais inscription souhaitée : animation@lecdh.be ou Isabelle et Séverine au 02 238 01 11