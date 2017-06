La première banque de Slovénie au cœur d’un nouvel Irangate

Entre 2009 et 2010, près d’un milliard de dollars auraient transité entre l’Iran et les États-Unis via la principale banque slovène, la Nova Ljubljanska Banka (NLB), alors sous contrôle du gouvernement. L’embargo international interdisait pourtant tout commerce avec Téhéran. Ce scandale est devenu une affaire d’État, avec l’opposition libérale à la manœuvre.