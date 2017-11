Serbie : quelques mois de sursis pour avoir incendié l’ambassade des États-Unis

Par Ph. B. Le tribunal de grande instance de Belgrade a condamné ce mardi quatre individus à cinq et six mois de prison avec sursis pour avoir incendié l’ambassade des États-Unis, rue Knez Miloš, lors d’une manifestation « Le Kosovo est la Serbie », le 21 février 2008, quelques jours après la proclamation d’indépendance de l’ancienne province serbe. Trois autres accusés ont été acquittés. Dejan Vučković, Dragan Marinkov, Marko Novitović et Milan Tomas ont été condamnés à une peine de prison avec sursis pour « infraction grave à la sécurité publique », tandis que Đorđe Tomin, Nikola Kosanović et Filip Backović ont été relaxés faute de preuves. Les (...)