Environnement en Serbie : le lac de Vlasina est en train de s’assécher

C’est une merveille naturelle du Sud-Est de la Serbie, mais le lac de Vlasina, près de Surdulica et de la frontière bulgare, est en train de s’assécher : en trois mois, le niveau des eaux a baissé de cinq à dix mètres selon les zones. Les associations environnementales et les riverains sont inquiets pour la faune et la flore.

La Compagnie d’électricité de Serbie (Elektroprivreda Srbije, EPS) a reconnu que le réservoir d’eau était en train de se vider à cause des travaux dans l’une des quatre centrales hydroélectriques installées sur le cours de la Vlasina, la rivière qui naît du lac et descend en direction de la Južna Morava. EPS assure néanmoins que le faible niveau des eaux ne menace pas les espèces animales et végétales. Le lac de Vlasina est connu pour ses îles flottantes, formée de tourbe, qui se détachent du rivage au moment des grandes eaux et dérivent d’une rive à l’autre, offrant un abri naturel aux poissons. La plus grande de ces îles, connue sous le nom de Moby Dick, (...)