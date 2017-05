Serbie : à Vranje, Geox piétine le droit du travail

Par Bojana Tamindžija L’ONG Clean Clothes Campaign et l’initiative Change your shoes ont publié un rapport sur le mode de fonctionnement des chaînes de production dans l’industrie de la confection. Cette étude, qui examine les stratégies de trois marques mondialement connues - Tod’s, Geox et Prada - offre un aperçu détaillé de leur fonctionnement : à une extrémité de la chaîne, des produits coûteux dans un emballage raffiné, à l’autre, loin des yeux du public, les conditions de travail dégradantes d’une main d’œuvre de plus en plus bon marché. L’impitoyable course aux profits modifie constamment les modes de production mondiaux tandis que la (...)