Salon du Livre des Balkans

Bibliothèque de l’INALCO - entrée libre -

65, rue des Grands Moulins (Métro Bibliothèque François Mitterand, sortie Chevaleret)

L’équipe du Courrier, partenaire de l’évènement, sera présente au Salon pour échanger avec ses lecteurs et tous les curieux de l’Europe du sud-est. On vous attend nombreux sur notre stand musique et littérature ainsi qu’à la table ronde sur le Rébétiko à laquelle participe Simon Rico, animateur de la webRadio Balkanophonie et tout au long des rencontres, dédicaces et discussions du weekend.

Trois thèmes sont cette année à l’honneur :

La Grèce du Rébétiko

La littérature bulgare

Portait de ville : Sarajevo

