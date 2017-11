Résidence de l’écrivain slovène Marko Sosič

Les Editions franco-slovènes & Cie organisent à cette occasion une série de rencontres avec l’auteur-réalisateur autour de son dernier livre en français et de son long-métrage.

Programme des rencontres

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre

au Salon de l’édition indépendante l’Autre Livre (Paris 4e)

Les 17 et 18 sur le stand des Editions franco-slovènes & Cie (A11)

​​Le 19, lecture-rencontre à 15 h, salle 2 Cicéro

Lundi 20 novembre, 19 h 30

à l’Espace Triartis (Paris 5e)

soirée spéciale, présentation du livre et projection du film (sous-titré en français)

Samedi 25 novembre, toute la journée

Festival Linguafest (Tours)

à partir de 11 h sur le stand de l’association Touraine-Slovénie

Mercredi 29 novembre, 20 h 15

Librairie Equipages (Paris 20e)

rencontre-dédicace

Mardi 5 décembre, 19 h

Librairie le Comptoir des mots (Paris 20e)

rencontre-dédicace

Mercredi 6 décembre, 19 h 30

Les Grands-Voisins (Paris 14e)

projection de la Comédie des larmes (sous-titré en français)

Lundi 11 décembre, 16 h 30

Inalco (Paris 13e)

présentation et rencontre avec les étudiants

Mercredi 13 décembre

Médiathèque Jean-Falala (Reims)

rencontre avec les lecteurs

Marko Sosič, écrivain triestin de langue slovène né en 1958, est l’auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et de quatre romans traduits en plusieurs langues. La question de la responsabilité personnelle de chacun d’entre nous face aux mouvements de l’histoire et aux souffrances qu’ils engendrent est au coeur de son œuvre. Marko Sosic la creuse en spirale, de livre en livre, les motifs s’entrecroisant, les trames se chevauchant pour composer une narration au tissu serré et à l’immense poésie, où son style si particulier, mêlant dans une même phrase, dans une même nouvelle le beau et l’horrible, nous frappe et nous touche au plus profond. Marko Sosič est également réalisateur et metteur en scène.