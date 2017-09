Bosnie-Herzégovine : en Republika Srpska, on apprend(rait) aux enfants bosniaques à faire le signe de croix

Depuis une semaine, certains parents d’élèves bosniaques de Republika Srpska refusent d’envoyer leurs enfants à l’école. Selon eux, le jour de la rentrée, un prêtre orthodoxe est entré en classe et aurait appris aux élèves à faire le signe de croix et à réciter une prière. Un événement pourtant démenti par la directrice de l’école de Vlasenica.

Par Léa Saugier Tous les élèves de Bosnie-Herzégovine ont fait leur rentrée à l’école début septembre, mais dans l’école Vuk Karadžic de Vlasenica, en Republika Srpska, certains ne sont restés qu’une seule journée. Selon leurs parents, dès le premier jour, un prêtre orthodoxe serait entré dans la classe et aurait demandé aux élèves de faire un signe de croix et de prier. Une mère rapporte les mots de sa fille : « Maman, un homme est entré dans la classe, avec une longue tunique, de longues manches et une barbe, il nous a tous salués, on s’est présenté chacun notre tour, puis il nous a appris comment mettre trois doigts pour faire un signe de croix (...)