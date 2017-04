Rencontre avec Pascale Delpech à l’occasion de la parution de Psaume 44 de Danilo Kiš

Rencontre avec Pascale Delpech à l’occasion de la parution de

Psaume 44

suivi de La mansarde

de Danilo Kiš

A la Librairie Michel Ignazzi

17, rue de Jouy

75004 Paris

01.42.71.17.00

Mardi 18 avril 2017, à partir de 19 heures.

Retrouvez une interview avec Pascale Delpech.

« Il se chuchotait depuis quelques jours déjà qu’elles tenteraient de s’évader avant l’évacuation du camp, d’autant que, cinq ou six nuits plus tôt, on avait entendu pour la première fois le grondement des canons dans le lointain. Mais la rumeur était retombée – du moins lui semblait-il – depuis que trois femmes, parmi lesquelles se trouvait Erzsike Kohn de leur chambrée, avaient été fusillées sur les barbelés.Tout ce que Maria pouvait faire, c’était donc tendre l’oreille au bruit des canons et attendre que quelque chose se passe. »

Paru à Belgrade en 1962, Psaume 44 raconte le projet d’évasion de Maria, une jeune femme prisonnière d’un camp de concentration allemand. Le récit suit le cours de ses pensées dans les heures qui précèdent sa fuite. Premier ouvrage et dernière oeuvre inédite en France de Danilo Kiš, publié ici avec La Mansarde (Grasset, 1989), écrit à la même époque, Psaume 44 est un roman saisissant qui éclaire et complète la connaissance de l’oeuvre de cet écrivain majeur du XXe siècle.