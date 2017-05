Rencontre autour de Psaume 44 de Danilo Kiš

Avec la parution de PSAUME 44 (Ed. Fayard, traduction de P. Delpech, préface de J-P. Morel) assorti d’une republication de LA MANSARDE, toute l’oeuvre de Danilo Kiš est désormais accessible au public français et francophone.

PSAUME 44 est le premier livre de Danilo Kiš, qu’il écrivit à l’âge de 25 ans. Basé sur un entrefilet de presse, il est situé à Auschwitz et Birkenau où la jeune Maria met au monde un enfant, dont le père Jakob est médecin détenu dans le même camp. Ils réussissent à s’évader et reviennent au camp quelques années plus tard avec leur fils Jan.

Des éléments de l’histoire familiale de Kiš et des souvenirs de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale se mêlent au récit, un texte d’une grande force qui laisse deviner l’immense écrivain que deviendra Danilo Kiš.

La librairie LES TRAVERSÉES et l’association ATLAS

Vous convient à une rencontre

Le 8 juin à 19h

2, rue Ed. Quenu 75005

AVEC

Guy SCARPETTA, écrivain

Pascale DELPECH, traductrice

Lectures par Isabelle DESSOMMES

Dans le cadre du troisième PRINTEMPS DES TRADUCTEURS