Projection - rencontre : Souvenirs de Iasi de Romulus Balazs

En 2013, Romulus Balazs découvre un livre, caché pendant des décennies par le régime communiste roumain, sur la participation de son pays natal à la Shoah. En parcourant l’ouvrage, il prend connaissance de photographies prises durant le pogrom de Iasi, des massacres urbains et des méthodes utilisées pour déporter et exterminer les Juifs. 74 ans plus tard, il retourne sur les traces du massacre et recherche les lieux où ces photos ont été prises.

En présence du réalisateur Romulus Balazs.

Présenté par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec l’Institut Culturel Roumain.

12 novembre à 17h

Entrée libre sur réservation

Mémorial de la Shoah

17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris