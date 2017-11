TPIY : Ratko Mladić condamné à la perpétuité

Par la rédaction

Surnommé le « boucher des Balkans », Ratko Mladic a été condamné à perpétuité par le Tribunal pénal international (TPI) pour l’ex-Yougoslavie. Il est reconnu coupable de génocide à Srebrenica, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Présent durant l’audience, l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie a été évacué de la salle, énervé, après s’être levé et avoir crié aux juges qu’ils mentaient.

Le juge Alphons Orie a expliqué que Ratko Mladić avait à plusieurs reprises répété que les Bosniaques pouvaient « vivre ou disparaitre », ou « survivre ou disparaitre », ce qui démontre son intention de mener à bien l’entreprise criminelle perpétrée à Srebrenica, par le biais du génocide.

Le militaire répondait à onze chefs d’accusation. Il est notamment reconnu coupable d’être responsable du siège de Sarajevo qui a duré 44 mois et au cours duquel plus de 10 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils. « Ouvrez le feu, tirez, tirez, il faut les rendre fous », hurlait-il dans des ordres interceptés par les services d’écoutes bosniaques. Il est également reconnu coupable de génocide à Srebrenica. En juillet 1995, 8000 hommes et adolescents bosniaques avaient été tués en à peine quelques jours et leurs corps dispersés dans des charniers pour masquer ce crime de masse, le pire qu’ait connu l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le procès de l’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie était le dernier tenu par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), une juridiction internationale ad hoc, créée dès le printemps 1993 par l’Onu, alors que les combats faisaient toujours rage. En 24 années d’existence, le TPIY aura jugé 161 inculpés et prononcé 84 condamnations. Il fermera ses portes au 31 décembre.