Selon Edi Rama, l’Albanie ne serait plus la « capitale européenne du cannabis »

Mis en cause pour son manque d’action contre le crime organisé et le trafic de cannabis, Edi Rama, le Premier ministre albanais a envoyé une mise au point à ses homologues européens. Il explique que son pays prend « toutes ses responsabilités » dans la lutte contre la production et le trafic de drogue, et mérite donc d’entamer ses négociations d’adhésion.