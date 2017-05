O’djila au festival M’improvise

Avec la complicité du festival M’improvise, crée et dirigé par Ibrahim Maalouf et la Communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne.



Tantôt euphorique, tantôt mélancolique, O’djila c’est la richesse de cinq talents venus d’ici et de là-bas. Une musique intense et colorée aux accents slaves et manouches qui vous réchauffent l’âme et le cœur de leurs mélancolies des Balkans. Inscrit dans la tradition de métissage culturel et musical des tziganes, le répertoire d’O’djila s’appuie sur les divers folklores des pays que le peuple Rom a traversés en apportant sa sensibilité particulière.

Djordje Knezevic : chant/guitare

Boban Milojevic : chant/accordéon

Sylvain Lelièvre : clarinette/sax

David Chiron : contrebasse

Sylvain Dupuis : batterie

William Pigache : percussions

Et en guest Nuria Rovira Salat : danse

Retrouvez-nous au magnifique domaine de Chamarande pour un après-midi de musique et de danse en plein air !

Domaine départemental de Chamarande

38 rue du Commandant Arnoux

91730 Chamarande

Contact : 01 60 82 52 01 – 01 60 82 26 57

chamarande@essonne.fr