Nouvel exode au Kosovo : réalité ou parano ?

Depuis jeudi soir, les rumeurs grouillent dans les médias au Kosovo et en Serbie : un nouvel exode se préparerait, des centaines de Kosovars s’engouffrant dans les autocars de Pristina à destination de Belgrade, puis de la Hongrie. Au cours de l’hiver 2014-2015, des dizaines de milliers de personnes avaient fui leur pays vers l’Europe occidentale. Mais depuis la plupart ont été rapatriées, de gré ou de force.

Par la rédaction (Avec agences) — Le départ de tous les autocars vers Belgrade a été annulé jusqu’à nouvel ordre jeudi soir à la gare routière de Pristina, a déclaré ce vendredi aux médias kosovars le directeur de la gare Ylber Çitaku. En cause, selon lui, un enregistrement vidéo montrant « un groupe de personnes encourageant les autres à quitter le Kosovo et achetant des billets de voyage de façon organisée ». Divers rapports ont montré qu’une petite centaine de gens s’étaient rassemblés à la gare routière de Pristina jeudi soir afin d’embarquer à destination de la capitale serbe, première étape avant la Hongrie et l’Europe occidentale. « Tout ce (...)