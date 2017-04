Monologue avec valises - sur les routes de l’Europe

A l’occasion de la semaine européenne du 9 mai au 14 mai, l’Institut culturel bulgare et la Mairie du 20e arrondissement présentent la performance artistique "Monologue avec valise - Sur les routes de l’Europe" des deux artistes Guérassim Dichliev, et Constantino Raimondi. A la fin du spectacle, Guérassim - artiste d’origine bulgare et l’italien Constantino animeront un débat autour de la notion de voyage et de diversité culturelle.

Entrée libre

Jeudi 11 mai, 19h

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris. Accès : Métro Gambetta (L3) Bus lignes 96 et 26 arrêt Pyrénées ou Ménilmontant