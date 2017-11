Santé en Bosnie-Herzégovine : les malades des reins en manque de greffes

Par Léa Saugier Aujourd’hui, environ 3000 personnes sont sous dialyse en Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), un traitement cher et contraignant. La plupart de ces malades pourraient retrouver une vie normale en cas de greffe de rein, mais, faute de donneurs recensés, à peine une quinzaine de greffes sont effectuées chaque année dans l’entité. L’attente s’éternise et pour certains, l’unique salut réside dans une très coûteuse greffe à l’étranger. Seule autre solution : aller à l’hôpital quatre heures tous les deux jours pour se purifier les reins. Censées être un traitement temporaire, les dialyses s’éternisent en Bosnie-Herzégovine et la (...)