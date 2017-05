Macédoine : le président Ivanov charge enfin Zoran Zaev de former le nouveau gouvernement

Par Jaklina Naumovski Après dix années de pouvoir sans partage, le VMRO-DPMNE de Nikola Gruevski a officiellement rejoint les bancs de l’opposition, non sans avoir tenté jusqu’au bout de conserver les rênes du pouvoir, usant de tous les moyens, même les plus brutaux. Les Macédoniens retenaient leur souffle depuis les législatives anticipées de décembre, alors que le VMRO-DPMNE appelait ses partisans à « défendre le pays », manipulant discrètement le mouvement « pour une Macédoine unie » et d’autres associations patriotiques. La Macédoine a même frôlé le chaos le 27 avril lorsque le Parlement a été pris d’assaut et des députés de l’opposition (...)