Macédoine : à peine terminée, la nouvelle place Skanderbeg de Skopje fait déjà polémique

Par Jaklina Naumovski (Avec Balkan Insight) - Le maire de la municipalité de Čaïr, Izet Mexhiti, issu des rangs de l’Union démocratique pour l’intégration (BDI), a annoncé que la nouvelle place Skanderbeg était presque terminée. Située dans le centre de Skopje, à deux pas de la place de Macédoine, celle-ci s’étend sur plus de 8000 m2 recouvrant une partie du bazar ottoman et du boulevard Goce Delčev. La statue du héros albanais trônait depuis 2006 à l’entrée du bazar. Elle reprend donc sa place, mais sur un socle plus grand. Des fresques illustrant des scènes-clés de sa vie, des villes historiques ainsi que des portraits de diverses (...)