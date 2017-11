11 novembre : la France honore la mémoire des soldats macédoniens du Front d’Orient

Par Mende Mladenovski Les historiens et chroniqueurs disent à propos de la montagne Kajmakčalan, à la frontière entre la Macédoine et la Grèce, qu’il s’agit de la plus grande tombe. Entre les 12 et 30 septembre 1916, les troupes alliées serbes et française y ont livré leurs plus farouches batailles contre l’armée bulgare, et des milliers de jeunes y sont enterrés. Durant 20 jours, le Kajmakčalan a été le terrain de terribles batailles au corps à corps. Depuis plus de cent ans maintenant, le projet de rendre hommage à ces victimes n’a jamais cessé. Voilà pourquoi tous les États ayant participé aux batailles dans cette zone ont érigé en mémoire (...)