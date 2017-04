Vienne, porte d’entrée sur le monde pour les étudiants de Macédoine

Vienne attire de plus en plus d’étudiants étrangers, particulièrement ceux des Balkans. Les jeunes Macédoniens ne sont pas les derniers à tenter l’aventure dans la capitale autrichienne et, pour échapper au montant élevé des droits d’inscription, beaucoup sont tentés de prendre le passeport bulgare : les étudiants des pays de l’UE sont dispensés de droits.