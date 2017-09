Formules all inclusive , vols à bas coût, forfaits spéciaux offerts par les complexes touristiques de Bodrum ou d’Antalya, et liens historiques entre les deux peuples : depuis une dizaine d’années, la Turquie s’impose comme la première destination de vacances des Albanais. Et la future compagnie nationale aérienne albanaise sera fortement liée à Turkish Airlines.

Par Louis Seiller Attablé à un café dans le Nouveau Bazar de Tirana (Pazar i ri), récemment remis à neuf, Arben affiche un grand sourire. Marques des lunettes de soleil et teint hâlé, il est satisfait de sa semaine de vacances en Turquie, comme chaque été. « On y retourne presque tous les ans, pour nous, Antalya, c’est parfait ! » Avec sa femme et ses trois enfants, il apprécie le sable fin des nombreuses plages de la côte turque méridionale, mais pas seulement : « Le service est de bien meilleure qualité qu’à Durrës ou à Vlorë et il n’y a pas de mauvaise surprise dans les chambres ! » Pour le prouver, il n’hésite pas à faire défiler sur son (...)