Bulgarie : les Roms musulmans, une menace pour l’« intégrité territoriale » ?

Par Tatiana Vaksberg Publiés entre le 4 et le 9 septembre, les articles du journal 24 heures évoquent un rapport de la Direction d’État pour le renseignement extérieur sur les activités de l’institution pendant le premier semestre de l’année 2017. Seul le compte-rendu du rapport a été publié en ligne, mais les détails auraient été décrits aux journalistes « par des experts en la matière », c’est-à-dire des sources ayant eu accès à la totalité du rapport. Le journal rapporte ce passage : « Les communautés marginalisées des ghettos seraient plus facilement soumises à l’influence des émissaires étrangers en provenance de Turquie et du monde islamique. (...)