Population : la catastrophe démographique menace tous les pays des Balkans

Par Jacqueline Dérens Le rapport de la dernière session de la Commission des Nations unies sur la démographie est clair : la population mondiale va continuer à augmenter. À l’inverse, celle des États des Balkans et d’Europe de l’Est va encore massivement chuter. « Plusieurs pays peuvent s’attendre à voir leurs populations décliner de plus de 15% d’ici 2050, dont la Bulgarie, la Croatie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Serbie et l’Ukraine », détaille le rapport. La Bulgarie sera le pays le plus touché : sa population devrait passer de 7 millions d’habitants en 2017 à 5,4 millions en 2050. Le sort de la (...)