Lectures balkaniques - scène ouverte

De 19h30 à 21h30. Cette scène est ouverte à toute personne souhaitant faire découvrir un texte littéraire balkanique : poésie, théâtre, prose, légende, chant... au coeur de la friche des Grands Voisins (82 avenue Denfert-Rochereau. La Caravane Lacarlo, la caravane balkanique, se trouve derrière la Chaufferie)

L’association BAL’Kamp a garé sa caravane balkanique à la friche des Grands Voisins (Paris 14e) depuis quelques temps déjà. Elle s’attache à lier socialement, interculturellement et artistiquement les cultures balkaniques et celles de leurs voisins en France et à l’étranger.