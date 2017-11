Crimes de guerre : le TPIY a-t-il contribué à réconcilier les Balkans ?

Propos recueillis par Dragan Štavljanin Janine Clarke enseigne le droit à l’université de Birmingham. Elle est l’auteure de « Le TPIY et les défis de la réconciliation dans l’ex-Yougoslavie ». Radio Slobodna Evropa (RSE) : L’ancien président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le juge américain Theodor Meron, a déclaré que le travail de ce tribunal avait « grandement contribué à la paix et à l’apaisement ». Mais est-ce vraiment le cas ? Janine Clarke (J.C.) : C’est une question à la fois très importante et très complexe, car on peut se demander ce qu’on entend exactement par apaisement, un terme qui ne fait pas (...)