La 5e édition de la Nuit de la littérature prend ses quartiers dans le 20e arrondissement et plus précisément à Belleville et Ménilmontant, quartiers artistiques de Paris. Quoi de mieux que de mêler arts et littérature durant toute une soirée ! ​Ainsi venez déambuler toute une soirée à la découverte de 20 auteurs étrangers et de leurs écrits (en français ou traduction française).

Le concept d’origine de La Nuit de la littérature a été créé à Prague en République tchèque en 2006. Depuis 2012, le FICEP - Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris, organise la Nuit de la littérature dans un quartier parisien différent chaque année.

Le principe est simple : une série de lectures/rencontres en compagnies d’auteurs de différents pays est organisée dans un quartier de la ville dans des lieux plus ou moins insolites afin de créer une rencontre inhabituelle entre littérature, public et lieux peu communs.