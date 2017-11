La Grande Nuit Soufi

Dervish Spirit Chants sacrés Soufis

Andalousie,Balkans, Turquie Né de la rencontre entre des musiciens et des disciples de la voie soufie Naqshbandi (originaire d’Ouzbékistan), Dervish Spirit pratique le chant sacré et le dhikr : une forme de méditation propre aux musulmans. L’ensemble développe ainsi une approche musicale inédite : entre concert ouvert à tous et expérience intime, mêlant des univers balkanique,ottoman, oriental,maghrébin et perse. La séance, ponctuée par les notes de sharki (luth à cordes pincées), de flûte Ney et de Daf (percussion), est accompagnée d’une danse sacrée à la manière des Derviches Tourneurs Mevlevi.

Enris Qinami : Chant et Luth sharki

James Serre : Ney

Amina Noucha Berraghda : Chant et Oud

Nicolas Derolin : percussions Daf

Najat Halim, Yacine R. Dendane et

Anissa Mouhoub : Chant

Derviche Omar : Danse soufie

Programme :

19h - Noor

Musiques Dévotionnelles et Danse Contemporaine

Alexia Martin, Shuaïb Mushtaq, Hubaïb Mushtaq et Behlole Mushtaq

20h15 - Narimène Bey

Instant Lyrique

20h30 - Dervish Spirit

Chants Soufis (Andalousie, Balkans, Turquie)

Entrée 15€

Halle Pajol

20 rue Pajol 75018 Paris