Église du Christ-Sauveur : la justice du Kosovo tranche encore en faveur de l’Église orthodoxe serbe

Par Amra Zejneli L’Université de la capitale kosovare, qui estime que ce terrain lui revient depuis plus d’un demi-siècle, a lancé une procédure judiciaire en 2012. En 2015, lorsque le premier verdict avait été rendu, l’Université de Pristina était bloquée par des manifestations étudiantes, et l’institution n’aurait pas reçu sa convocation. Le Tribunal a rejeté ces excuses, et décidé de maintenir son verdict en faveur de l’Église orthodoxe serbe. Le secrétaire général du Rectorat de l’Université ne s’avoue pourtant pas vaincu. « Le fait que notre plainte ait été rejetée ne nous interdit pas d’initier une nouvelle procédure », assure Esat Keljmendi. (...)