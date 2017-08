Incendies en Albanie : 2017, un été d’enfer

Par L. S. La saison des incendies 2017 restera l’une des pires en Albanie ces dernières années. Les températures extrêmes et les vagues de chaleur qui se sont maintenues sur le sud-est européen durant de longues semaines ont favorisé la propagation d’un nombre sans précédent de feux de forêt. Selon la direction des urgences civiles, plus de 600 feux ont été recensés au cours des deux derniers mois. Du nord au sud, tout le pays a été touché, nécessitant le déploiement extraordinaire de l’armée pour renforcer le petit nombre de pompiers. Des centaines de soldats et des milliers de policiers sont ainsi venus prêter main-forte aux habitants et aux (...)