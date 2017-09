Antifascisme, communisme, révisionnisme : Goli Otok, l’insondable bataille des mémoires

C’est un petit caillou planté au milieu de l’Adriatique. Après avoir été une prison austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale, Goli Otok est devenue le plus célèbre camp de prisonniers politiques yougoslaves. Symbole de la face sombre du titisme, sa mémoire fait l’objet d’une intense instrumentalisation anticommuniste. Il est temps d’en finir avec le sensationnalisme et les rumeurs délétères et d’affronter en face ce stigmate du passé.