Forum d’été franco-germano-albanais : Renforcer la participation politique des jeunes

L’Union Peuple et Culture propose en coopération avec ainsi le Gustav-Stresemann-Institut e.V, la National Youth Agency of Albania et le National Youth Congress Albania, un forum d’été franco-germano-albanais sur le renforcement de la participation politique des jeunes. Ce forum donnera la possibilité à des jeunes venant d’Allemagne, de France et d’Albanie de discuter sur des questions d’actualité politiques et sociétales auxquelles fait face aujourd’hui l’Europe et dans un contexte d’élection dans chaque pays.



Description

L’idée générale qui se profile dans différents pays d’Europe est que les jeunes ne sont pas assez engagés et qu’ils ne participent pas aux débats politiques dans leurs sociétés. Notre postulat est que les jeunes n’ont pas l’espace suffisant pour échanger et participer.

Ainsi, nous proposons avec ce projet de rassembler un groupe de 42 jeunes et de co-construire avec eux/elles un espace de débat et d’échange. Sur le format d’un « Bar Camp », les jeunes pourront débattre, échanger, argumenter autour de thématiques décidées de manière participative.

Celles-ci pourront concerner l’Union Européenne mais aussi la montée des extremismes dans les différentes sociétés européennes ou encore les droits humains. Ce forum est un outil dans le parcours citoyen de jeunes de différents horieons et milieux.

Nous souhaitons avec cet espace d’échanges permettre aux jeunes de construire une opinion européenne. Avec ce premier forum, nous poserons les bases d’un espace qui se réunira chaque année dans l’un des trois pays. L’implication de la jeunesse et l’espace qui lui est laissé sont autant d’outils au service de la tolérance et de l’interculturalité.

Pour qui ?

Ce forum s’adresse à des jeunes entre 18-30 ans issus de France, d’Allemagne et d’Albanie (étudiants, jeunes professionnels, jeunes d’organisation).

L’objectif est de réunir un panel de jeunes représentant la diversité des sociétés de ces trois pays. Nous serons attentifs aux questions de parité et de diversité.

L’échange est traduit ; il n’y a donc aucune obligation d’avoir des connaissances dans la langue du partenaire. Néanmoins de bonnes bases en anglais sont recommandées. Les expériences à l’international ne sont pas non plus un critère de sélection.

Conditions

Les frais de participation sont de 250€ et comprennent les frais d’hébergement, de restauration et de programme.

Les frais de voyage seront remboursés selon un forfait défini par l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

L’hébergement se fera dans un hébergement de groupe avec des chambres à plusieurs.

Contact

Maxime Boitieux : boitieux@peuple-et-culture.org