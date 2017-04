Financement participatif : soutenez « Srebrenica ville de l’espoir »

Pour soutenir le projet, cliquez ici

Srebrenica, ville de l’espoir

Les 11 Juillet 1995, une ombre funeste s’est étendue sur la ville de Srebrenica. L’enclave musulmane de Bosnie orientale, à la frontière avec la Serbie, est tombée aux mains des nationalistes après plus de trois ans de siège. Viols, humiliations et massacres ont été perpétrés sur la population civile, sous la bannière des Nations Unies. Aujourd’hui, la ville de Srebrenica est connue dans le monde entier pour le génocide qui a eu lieu le 11 Juillet 1995. Mais comment vivait-on à Srebrenica avant la guerre ? Srebrenica était mondialement célèbre pour ses sources chaudes et leurs propriétés curatives. C’était à la fois la ville des fleurs, des festivals culturels et artistiques, de la coexistence pacifique et harmonieuse entre les différents groupes ethniques et religieux. Srebrenica était classée troisième ville de l’ancienne Yougoslavie au titre de la qualité de vie. Et aujourd’hui qu’en est il de Srebrenica ? Srebrenica ressemble à un paradis perdu, où le temps s’est arrêté le 11 Juillet 1995. La ville des fleurs est sale et à moitié abandonnée, maisons détruites et lieux publics à l’abandon, comme si la guerre s’était arrêtée il y a quelques jours à peine. Les touristes ne viennent plus à Srebrenica pour prendre soin de leurs corps ou de leur esprit ou pour profiter de la nature paisible et inaltérée. Ils viennent exclusivement pour visiter le Mémorial du génocide. Par conséquent, Srebrenica risque de devenir jour à près jour, un musée macabre en plein air, sans habitants ni avenir, en définitive un lieu triste et sans vie.

Le projet

Pourtant aujourd’hui, Srebrenica n’est pas uniquement la ville du génocide mais un endroit où vivent des familles, des personnes âgées, des jeunes gens. C’est la seule ville de la nouvelle entité de Républika Srpska où les Musulmans bosniaques sont revenus vivre massivement après le nettoyage ethnique de 1995. C’est également la seule ville où l’on trouve une équipe mixte de football, serbo-musulmane. Les mariages mixtes n’ont jamais cessé, même après la guerre. Adultes, jeunes et enfants travaillent, dansent et jouent ensemble. Srebrenica est une oasis d’espoir pour le monde entier. C’est à l’emplacement de l’une des nombreuses maisons détruites par la guerre que nous voulons construire une Maison de la Nature pour promouvoir le tourisme durable. L’objectif de la Maison de la Nature est d’offrir un autre point de vue sur notre ville et de redécouvrir la beauté de ce lieu, sa nature intacte, mais aussi de soutenir (financièrement / émotionnellement / culturellement) tous ceux qui ont eu le courage et la force de retourner y vivre. La Maison de la Nature sera un carrefour de paix entre l’Homme et la nature, en direction des peuples qui ont subi l’oppression et les génocides. Elle sera également un lieu dédié à la défense des animaux menacés d’extinction, hier, aujourd’hui et demain.

Qu’est-ce qu’une Maison de la Nature ?

Le fonctionnement d’une Maison de la Nature est proche de celui d’une auberge de jeunesse. Il offre un espace ouvert aux touristes qui souhaitent des vacances en contact étroit avec la nature pour un prix abordable et accessible. Contrairement aux auberges de jeunesse (à but lucratif), les Maisons de la Nature sont des organismes associatifs (sans but lucratif), tous les bénéfices étant réinvestis dans la communauté locale au travers de projets environnementaux, culturels, artistiques et sociaux. La Maison de la Nature de Srebrenica sera entièrement construite en bois et en pierres de récupération dans le style traditionnel des maisons bosniennes.

Les activités de la maison de la Nature

La Maison de la Nature sera impliquée dans l’organisation d’activités pour les touristes et les citoyens, telles que des randonnée pédestres, des promenades à cheval, des circuits en bateau dans la vallée et le canyon de la rivière Drina, le recyclage artistique du plastique et des métaux, la mise en valeur des sites naturels et historiques, l’organisation de festivals et de rencontres culturelles et artistiques, d’ateliers dans les écoles pour transmettre aux enfants le respect et la préservation de l’environnement naturel.

Qui sommes nous ?

Prijatelj Prirode est une association nouvelle qui réunit des hommes et des femmes de bonne volonté, tous engagés dans la protection de notre patrimoine naturel et culturel, dont les valeurs fondamentales nous permettrons d’abolir les frontières entre les peuples, les groupes ethniques et les cultures, afin de créer une véritable paix sociale et naturelle. Le projet est soutenu par les Amis de la Nature italienne et le NATUREFRIENDS International.