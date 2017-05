Fictions des Balkans : écrire l’après communisme

Le 21 mai à 11h30.



Si vous n’êtes pas à Paris le weekend du 19-20 mai pour le Salon du Livre des Balkans mais plutôt dans le sud faites un tour à La Comédie de Livre de Montpellier ! Plusieurs rencontres mettent les Balkans à l’honneur et notre collaboratrice Chloé Billon sera au côté de l’auteur croate Renato Baretič qu’elle a traduit l’année dernière. Si vous n’avez pas encore lu Le huitième envoyé et Les Cosmonautes de font que passer rendez-vous sur notre Boutique en ligne pour découvrir ces deux romans truffés de drôleries et très bien écrits.

Les deux auteurs participeront à une rencontre sur l’écriture littéraire dans les Balkans post-communistes, avec également Drago Jančar.

Un romancier croate, un auteur slovène et une primo-romancière française d’origine bulgare : trois romans où l’on retrouve l’humour, la sagesse mélancolique et le goût des situations absurdes des littératures de l’Europe du sud-est. Trois chroniques douces-amères, parfois graves, souvent loufoques, de l’avenir des sociétés balkaniques, à peine sorties du communisme, et déjà assiégées par le capitalisme sans complexe et le crime (dés)organisé.

Le huitième envoyé Un roman de Renato Baretić

Elitza Gueorguieva • Les cosmonautes ne font que passer

Animé par Julien Delorme, médiateur littéraire et éditeur.