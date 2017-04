Festival Welcome in Tziganie

Du 28 au 30 avril

Welcome in Tziganie, le festival le plus bohème de la Gascogne, fête ses 10 ans !

Welcome in Tziganie mêle les artistes, mais aussi les styles, du flamenco au swing manouche, en passant par les orchestres traditionnels.

Mais bien plus que la musique, ce sont toutes les cultures tziganes et balkaniques qui sont mises à l’honneur, avec le Village culturel, véritable vitrine de ces cultures, avec stands, animations culturelles et autres découvertes. Ainsi, bien qu’à dominante musicale, le festival se veut pluridisciplinaire, en proposant danse, exposition, cinéma, débats, tables-rondes…

Depuis sa création, Welcome in Tziganie est resté fidèle à ses objectifs : faire découvrir et promouvoir les richesses culturelles tziganes à un plus grand nombre et créer une véritable dynamique locale.