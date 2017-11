Festival Jazzycolors : Marius Preda Mission Cymbalum

Dans le cadre du festival Jazzycolors :

Marius Preda est un musicien multi-instrumentiste et le premier joueur de cymbalum dans l’histoire du jazz. Explosif et virtuose, Marius est une rareté sur les scènes roumaines. L’apprenti du grand maître Vladimir Cosma a été respecté et loué par des nombreux musiciens pour sa maîtrise. « Marius est un cadeau de Dieu pour notre propre plaisir » (Arturo Sandoval), « Marius est l’un des meilleurs musiciens avec qui j’ai travaillé pendant toute ma carrière musicale » (Vladimir Cosma).

Mission Cymbalum :

Marius Preda : cymbalum, vibraphone, violon, accordéon, piano, flûte de pan, voix

Guy Nikkels : guitare

Taco Gortier : batterie

Andor Horvath : contrebasse

Tarifs : 10€ – 8€ (RÉDUIT) – 5€ (GROUPE)

27 novembre à 20h

Centre Wallonie-Bruxelles

46 Rue Quincampox, 75004 Paris