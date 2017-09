Exposition : Entrappé(e)

L’exposition présente une série de photos et d’installations, dédiées à "Kapana", le quartier artistique de Plovdiv (Bulgarie). Cette exposition fait partie du cluster "Rêves urbains", consacré aux restructurations durables et à long terme dans le milieu urbain, qui réédite les espaces oubliés et leur donne une orientation culturelle. "Kapana - quartier des industries artistiques" est le projet emblématique du programme de « Plovdiv, capitale européenne de la culture 2019 ».

Au Moyen âge, le quartier est le centre commercial de la ville. Au 15e siècle, deux espaces confinés surnommés "Le petit Kapana" et "Le grand Kapana" donnent le nom à tout le quartier. Au fil du temps, Kapana devient un élément important de commerce, de religions et d’administration de la ville de Plovdiv. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le site est en stagnation et semble menacé de ruine. En juin 1906 une grande partie du "Kapana" est détruite par un incendie. Sa reconstruction est entamée à l’issue de la Grande guerre. De 2013 à 2017 ses rues deviennent piétonnes un à une pour permettre au projet de la fondation "Plovdiv 2019" de se développer.

Le but est de découvrir le potentiel du quartier et d’en faire un espace de recherche, d’innovation et d’expérimentation dans le domaine des industries artistiques et du management culturel. La nouvelle identité visuelle de "Kapana" permet au quartier de se développer, d’innover et de vivre dans une cadence indéfinie, émouvante, provocatrice et complexe. Un quartier d’industries artistiques, un pôle d’attraction pour les artistes, les commissaires d’expositions, les managers culturels, les artisans, les développeurs, les architectes, les urbanistes, les écrivains, les musiciens de tout le pays et au niveau international.

En 2019 la ville italienne de Matera et la ville bulgare de Plovdiv seront proclamées capitales européennes de la culture.