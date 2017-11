Expo - Table ronde : Cadres de mémoire. Des objets qui (nous) parlent

Une vingtaine d’auteurs d’origine roumaine, contraints à l’exil ou qui ont choisi de vivre dans un autre horizon, ont été invités à rédiger un texte sur le thème de "l’objet en exil". Quels objets ont-ils sauvé en partant vers un autre pays, une autre société, une autre langue ? Écrits, photographies et objets se font écho pour illustrer concrètement et symboliquement - à travers une vingtaine d’affiches - l’expérience de la migration, de l’appartenance et de la mobilité culturelle.

Un projet du Musée National de la Littérature Roumaine de Iasi en partenariat avec l’Institut Culturel Roumain de Paris, coordonné par Monica Salvan et Cristina Hermeziu, illustré par Corneliu Grigoriu, graphiste.

Mercredi 29 novembre à 18h30

Institut Culturel Roumain

1 rue de l’Exposition, 75007 Paris