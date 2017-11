Comme attendu, le verdict rendu mercredi 22 novembre par le TPIY a été immédiatement contesté. Pour Milorad Dodik, Ratko Mladić reste un « héros » et les Bosniaques tués ne seraient pas des victimes mais des agresseurs potentiels de Serbes, éliminés à temps... Et quand Aleksandar Vučić appelle à se tourner « vers l’avenir », il refuse tout examen critique du passé et des crimes réellement commis.