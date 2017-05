EHESS - Journées d’études internationales

Les transformations des sciences humaines et sociales dans l’espace (post) Yougoslave

À partir des années 1990, l’espace (post-)yougoslave a été traversé par le nationalisme, la violence et la guerre, mais aussi par des transformations qui affectent toutes les dimensions de la vie en commun que ces pays avaient partagée durant le XXe siècle. La production et la circulation des savoirs scientifiques ne font pas exception. Outre la crise de la pensée marxiste, l’effondrement du discours autogestionnaire et le consensus idéologique libéral-démocratique des années 1990, la production et les transformations des sciences humaines et sociales doivent être comprises dans le cadre plus vaste des relations de pouvoir et d’hégémonie entre les sciences sociales de la région et la production scientifique mondiale, notamment américaine, est et ouest-européenne.

Ces journées auront une dimension réflexive et critique, en réunissant plusieurs générations de chercheurs, dont certains ont été aussi des témoins et des acteurs des transformations dont il sera question. Sur le cas particulier de l’espace post-yougoslave, il s’agit donc aussi d’explorer les relations complexes entre l’expérience -individuelle et collective- et la connaissance.



Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017

EHESS, 96 bd Raspail (Salle Lombard) et 105 bd Raspail (Salle 13)

Langues de travail : français et anglais

